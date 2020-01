Whirlpool, addio a Napoli: confermata la chiusura dello stabilimento Il governo ha incaricato Invitalia di cercare un nuovo investitore industriale che possa subentrare all’azienda americana di Vera Viola

Una conferma, è emersa dall’incontro che si è appena svolto a Roma presso il ministero dello Sviluppio Economico sulla vertenza Whirlpool. La società americana ha confermato di voler abbandonare il sito di Napoli. La novità è che Invitalia è alla ricerca, per conto del governo, di un nuovo soggetto che subentri alla multinazionale, si spera entro luglio. Questo è quanto emerge dall’incontro presieduto dal ministro Stefano Patuanelli. Il ministro ha dichiarato inaccettabile la chiusura entro il 31 marzo.

La conferma: chiusura

L’amministratore delegato di Whirlpool Italia, Luigi La Morgia, a quanto sembra, ha ribadito che a Napoli non c’è più sostenibilità economica della produzione di lavatrici. Ma avrebbe anche confermato che l’Italia resta strategica per il gruppo, con 5 mila dipendenti in tutto il Paese. Le difficoltà riguarderebbe solo lo stabilimento campano, sebbene si sia tentato di rilanciare la produzione.

Il piano del Mise

Invitalia e il governo richiedono un piano industriale solido e “credibile”, in grado di prospettare una ripresa delle attività produttive sostenibile nel lungo periodo e in linea con le caratteristiche del territorio. La ricerca sarà rivolta ad aziende e gruppi sia nazionali che internazionali, non necessariamente attivi nel settore dell’elettrodomestico. A supporto del Mise è stata attivata la struttura di Invitalia che opera in collaborazione con i desk Ice operanti all'estero. Nella fase iniziale, per quanto riguarda i soggetti internazionali, si guarderà ad aziende già presenti “con successo” in Italia o che considerino già prospettive di insediamento nel Paese.