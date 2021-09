Whirlpool Napoli, bloccata l’autostrada. Il prefetto chiede incontro al Governo

1' di lettura

Sulla vicenda Whirlpool interviene il prefetto di Napoli, Marco Valentini. Con una lettera ai ministri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Andrea Orlando e Giancarlo Giorgetti, e con una telefonata alla vice ministra al Mise, Alessandra Todde, per chiedere una data disponibile in breve tempo per discutere della vertenza Whirlpool Napoli. È l'impegno assunto dal prefetto Valentini che ieri ha incontrato le rappresentanze sindacali di Fim, Fiom e Uilm Napoli.

La protesta, bloccata l’autostrada A3

L'incontro è avvenuto dopo il blocco, da parte di circa 200 lavoratori dello stabilimento di via Argine, dell'autostrada A3 Napoli-Salerno. «Abbiamo valutato positivamente l'atteggiamento del prefetto - ha detto il segretario generale Fiom-Cgil Napoli, Rosario Rappa - che ci ha convocato dimostrando sensibilità nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici». «Gli impegni di Draghi, Giorgetti e dei vertici del PD devono concretizzarsi in atti reali e non in decreti senza effetto. Su questa vertenza, che coinvolge 350 lavoratori su 5000 del gruppo che in altri siti fa profitti e assume interinali, si misura la credibilità del governo che ha 30 giorni per farsi sentire e dare seguito agli impegni», dice Antonio Accurso, segretario aggiunto Uilm Campania.

Il tour negli altri stabilimenti italiani

Da lunedì prossimo, 6 settembre, una delegazione di lavoratori e lavoratrici avvierà un tour negli stabilimenti Whirlpool d'Italia, per chiedere solidarietà. La prima tappa sarà a Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno.