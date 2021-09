Whirlpool Napoli, consorzio di cinque imprese: investimenti da 87 milioni per salvare la fabbrica

Insomma, andava concordata la fase di transizione. Così, dopo la sospensione dell’incontro, l’azienda ha rinviato la procedura dei licenziamenti a metà ottobre. «Accogliamo la richiesta del ministero – si legge in una nota di Whirlpool – l’azienda estende la procedura fino a metà ottobre in cambio di un’agenda serrata di incontri per discutere della transizione della persone e di trasferimenti eventuali degli asset».

Il tavolo è stato riconvocato al Mise il 28 settembre. L’azienda ha anche precisato più volte la propria disponibilità a reincontrare i sindacati e le istituzioni per concordare la transizione, sia relativamente alle persone, chiarendo gli strumenti che verranno adottati, sia sugli asset.

Al momento sembra che finalmente la vertenza abbia imboccato una strada nuova, ma c’è senza dubbio ancora molto da chiarire. «Lo sforzo del governo è trovare una prospettiva seria – ha detto il ministro Giorgetti – di riconversione industriale. Val la pena approfondire questo progetto. Ringrazio l’azienda e i sindacati per la disponibilità ad esaminare il percorso presentato». Il ministro Giorgetti aveva infatti chiesto all’azienda, nel corso della riunione, di favorire la possibilità di approfondire il dossier che aveva definito «complesso e ambizioso. I consorzianti sono persone serie – ha detto – e da parte di tutti è doveroso verificare che il progetto possa camminare sulle proprie gambe».

Ma vediamo quale è il piano del ministero e di Invitalia, o almeno i pochi elementi di esso che per ora sono stati svelati. Esso segue le linee guida del Pnrr e si avvarrà dei suoi fondi e tiene conto di settori industriali che sono strategici per la regione.

Il primo progetto dei cinque individuati è promosso da una grande impresa del settore automotive-ferrotranviario, e riguarda la produzione di sedili da fornire all’industria dell’auto, dei treni e delle navi: è previsto un investimento di 20 milioni. Il secondo è per un impianto pilota per l’industrializzazione di fuel cell per la mobilità (15 milioni). Un altro progetto coinvolge Pmi di filiera per lo sviluppo di progetti di innovazione (30 milioni). Il quarto, è un progetto di una media impresa dell’automotive per hub di eccellenza per lo sviluppo di sistemi innovativi e per l’erogazione di servizi di ingegneria avanzata per la mobilità (15 milioni). Infine una grande impresa del settore automotive-ferrotranviario sarebbe interessata a realizzare un centro di eccellenza per il testing dei materiali e investirebbe 7 milioni. «Il risultato ottenuto oggi al tavolo Whirlpool è merito di un lungo lavoro di mediazione tra le parti portato avanti dal Mise e dal Lavoro e di un progetto di reindustrialiazzione portato avanti da Invitalia che, seppur da approfondire e da concretizzare, mostra già delle buone fondamenta – ha detto la viceministra Todde – Ho lavorato molto su questa vertenza e per porre le condizioni al risultato di oggi. Ho riconvocato il tavolo per il 28 settembre al Mise in modo da continuare il confronto tra le parti per garantire il rilancio dello stabilimento campano».