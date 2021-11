Whirlpool Napoli, partite le lettere di licenziamento per 300 operai

Ascolta la versione audio dell'articolo

Partite le lettere di licenziamento degli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Delle trecento lettere spedite dalla multinazionale, qualcuna è stata anche recapitata. Si arriva dunque alle battute finali della vertenza iniziata nel 2019. Mentre ancora non è chiaro quale sia il progetto di reindustrializzazione a cui sta lavorando il Governo.

La prima lettera di licenziamento è stata ricevuta da un operaio dello stabilimento Whirlpool di Napoli. La lettera, secondo quanto riferiscono i lavoratori della fabbrica di via Argine, è stata consegnata a mano da un ufficiale giudiziario. La lettera fa riferimento alla procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda il 15 luglio.

Per i lavoratori della Whirlpool di Napoli licenziati ufficialmente dalla multinazionale «restano confermate le offerte di un incentivo all’esodo pari a 85.000 euro lordi», in alternativa a un trasferimento presso l’unità produttiva di Cassinetta di Biandronno, in provincia di Varese. È quanto precisa l’azienda nelle lettere inviate agli operai. Una scelta che i lavoratori potranno fare entro il 30 novembre prossimo. Intanto si attende la pronuncia del Tribunale di Napoli sulla causa intentata da Fim Fiom e Uilm alla multinazionale per illegittimità dei licenziamenti.