Whirlpool Napoli, i sindacati contestano le procedure di licenziamento Dal 1 gennaio richiesta per l’erogazione della cassa integrazione Covid-19 fino a marzo e dal 1 aprile procedura di licenziamento collettivo

Come era annunciato, il gruppo Whirlpool si aprire ad aprire le procedure licenziamento per i dipendenti dello stabilimento di Napoli. «Nel corso dell'incontro sulla vertenza di Whirlpool, l'azienda ha confermato un trend positivo dei volumi produttivi e previsioni di crescita nel 2021. L’amministratore delegato La Morgia ha annunciato che dal 1 gennaio faranno richiesta per lo stabilimento di Napoli per l’erogazione della cassa integrazione Covid-19 fino a marzo e dal 1 aprile si avvierà la procedura di licenziamento collettivo», ha dichiarato la segretaria nazionale della Fiom-Cgil e responsabile del settore elettrodomestico, Barbara Tibaldi che contesta la decisione.

Lo scontro sulla chiusura

Per i sindacati «quanto proposto dalla multinazionale è per noi inaccettabile, chiediamo un approfondimento sulla legittimità di questa richiesta - ha detto Barbara Tibaldi -. L’accordo del 25 ottobre del 2018 è tuttora in vigore e prevede che non si possono aprire procedure di licenziamento». Nell'accordo del 2015 prosegue Tibaldi, «Whirlpool si impegnava a investire 750 milioni di euro a partire da ricerca e sviluppo. Il successivo accordo del 2018 è stato fatto perché si cominciava a ricorrere agli ammortizzatori sociali. È evidente che c'è un problema di rispetto della sovranità nazionale. Le lavoratrici e i lavoratori della Whirlpool sono e dovranno continuare ad essere a carico dell'azienda: dipendenti della multinazionale e pronti ad essere rimessi a produrre lavatrici. Il tema è convincere Whirlpool a riprendere la produzione di lavatrici a Napoli. Noi abbiamo solo uno strumento che è la lotta sindacale, continueremo a lottare. Ci sarà una contrapposizione frontale da parte dei lavoratori di Napoli e di tutto il coordinamento di Whirlpool in Italia in difesa della dignità del lavoro».

