Whirlpool, Patuanelli: l’azienda ha ritirato la procedura per la cessione

«Ci sarà - sottolinea in una nota il segretario generale, Marco Bentivogli - una tregua fino a marzo. Whirlpool conferma il progressivo calo di mercato e la volontà di cessione resta solo rinviata a inizio 2020. Non siamo alla soluzione ma guadagnare tempo prezioso è utile e bisogna ringraziare i lavoratori di Napoli e di tutto il Gruppo che non si sono mai rassegnati e hanno continuato a lottare. Domani è confermata la manifestazione a Napoli e lo sciopero generale dei metalmeccanici».

Una linea simile è espressa dalla Cisl. «È una notizia molto positiva. Ora c'è il tempo per un buon progetto e perché l'azienda rimanga a Napoli e continui la produzione» commenta la segretaria generale Annamaria Furlan, a margine dell'attivo unitario del pubblico impiego. «È un risultato conquistato dalle lavoratrici e dai lavoratori e dall'intera città. Domani ci sarà una grande manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil, però questo è un

primo segnale finalmente positivo. In questo modo possono ripartire i tavoli per dare una soluzione positiva alla vertenza, ovvero che l'azienda rimane e continua la produzione».

