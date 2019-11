Whirlpool, riparte il tavolo. I sindacati: sia valido l’accordo del 2018 Ma l’azienda garantisce l’operatività dello stabilimento di Napoli solo fino a marzo

I lavoratori della Whirlpool e l’azienda sono tornati a parlarsi. Davanti al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, le parti si sono di nuovo incontrate dopo che il 30 ottobre scorso l’azienda aveva annunciato la decisione di ritirare la procedura di cessione dello stabilimento di Napoli, come richiesto dal governo, al fine di ripristinare un clima costruttivo nella trattativa. «Si apre ora - ha detto mercoledì il ministro Patuanelli, a conclusione dell’incontro - la parte più sfidante del percorso di rilancio produttivo, che dovrà vedere istituzioni, azienda e sindacati coinvolti in maniera sinergica, al fine di trovare celermente una soluzione industriale definitiva in grado di garantire la continuità produttiva dello stabilimento e tutelare i lavoratori».

I sindacati, per parte loro, si sono detti disponibili a discutere e trattare a salvaguardia del futuro dei lavoratori, purché «a partire dall’accordo del 2018». Cgil, Cisl e Uil rifiutano infatti percorsi alternativi per Napoli dopo che l'azienda offre garanzie solo fino a marzo. E' la posizione espressa dai sindacati al termine del tavolo su Whirlpool presieduto dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. «Siamo, come sempre, pronti a discutere ma a partire dagli impegni sottoscritti nel piano dell’ottobre 2018 - ha dichiarato il segretario generale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera -. L’amministratore delegato di Whirlpool ha dichiarato che si prospettano soluzioni differenti, che l’azienda è disponibile a condividere dati per riuscire a trovare un percorso alternativo a quello stabilito e sottoscritto precedentemente, perché il sito di Napoli non è sostenibile».

L’ad La Morgia ha sottolineato la volontà dell’azienda di rispettare il piano industriale, ma rimane il problema del mercato per le lavatrici prodotte a Napoli visto il crollo del mercato Usa e nel mondo. Fino a marzo sarà mantenuta la produzione, dopo di che l’unica strada sembra essere quella della riconversione industriale.