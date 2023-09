White, i buyer esteri a +5% trainano un’edizione stabile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono i buyer stranieri, in salita del 5% rispetto a settembre 2022, a trainare l’edizione di White che si è conclusa lunedi 245 settembre. Un’edizione che ha registrato visitatori costanti rispetto a settembre 2022 e un consistente incremento di buyer da Francia, Usa e Medio Oriente. Gli organizzatori hanno anche segnato il ritorno di una forte presenza da Cina, Giappone e Corea.

«Abbiamo vissuto una fashion week eccezionale con una Milano gremita di operatori. Ciò dimostra quanto la moda sia un indotto importantissimo per la città, con provenienze da tutto il Mondo. White contribuisce in modo importante con i suoi numeri al raggiungimento di questo risultato. Le presenze di questa edizione, come già successo a febbraio mostrano ancora un evidente aumento dell’estero a dimostrazione che la strategia intrapresa da tempo da White sta raccogliendo i suoi frutti» ha detto Massimiliano Bizzi Fondatore di White.

Oltre al coinvolgimento dei milanesi (e dei turisti) negli eventi del White Village, format di “doposalone” pensato per ampliare il pubblico della manifestazione, White ha puntato molto sui designer stranieri attraverso il progetto Expo White che ha ospitato il progetto Saudi 100 Brands, il programma della Fashion Commission che promuove i fashion designer dell’Arabia Saudita. Nella serata del 20 settembre, a Palazzo Serbelloni, le collezioni dei designer sono state protagoniste di una sfilata accompagnata dall’esibizione dei ballerini del Teatro alla Scala di Milano. Fino al 28 settembre una selezione di brand sauditi è ospiti del pop-up presso 10 Corso Como. Direttamente dalla prima edizione della Yerevan Fashion Week, invece, è giunto a White un gruppo di brand provenienti dall’Armenia e la Fashion Firm SA ha presentato dieci designer sudafricani. Infine, lo spazio Lounge è stata la location dedicata alla collaborazione tra WHITE e Scale7, il primo incubatore di imprese moda e design fondato dalla Qatar Development Bank (QDB) in collaborazione con M7.