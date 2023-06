White Resort chiude con 1.200 presenze. Bizzi: «Continueremo a investire nel segmento»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Tre giorni dedicati all’abbigliamento resort - un segmento in crescita, che vede le maison sfilare ai quattro angoli del mondo - e alle collezioni beachwear. Con questo nuovo format White ha voluto tornare ad essere presente a Milano nei giorni della fashion week maschile di giugno, dopo un’assenza che è coincisa con il periodo della pandemia. All’appuntamento hanno partecipato 1.200 visitatori tra cui buyer internazionali di boutique multimarca (Biffi, Tessabit), department store (Begdorf Goodman, La Rinascente) e hotel di lusso come Belmond Hotel, Bulgari Dubai Resort.



La manifestazione - che l’assessore al Turismo e alla moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali ha definito «Una vetrina in grado di promuovere le nostre aziende lombarde in tutto il mondo con le loro collezioni, simbolo dell’eccellenza e della creatività manifatturiera lombarda» - è stata realizzata col patrocinio del Comune di Milano e ha ospitato 60 marchi internazioanli di abbigliamento, calzature, costumi, borse e accessori tra cui Andrea Iyamah, Carlotha Ray, Clara Aestas, Decata, La Milanesa e lo special guest Oceanus, marchio di Hannah Attalah.



«Sono molto contento che White si sia messo in gioco portando in campo un nuovo progetto. Abbiamo tutta l'intenzione di continuare ad investire affinché questo settore specifico possa trovare in WHITE Resort, a Milano, un punto di riferimento a livello mondiale», ha detto Massimiliano Bizzi, fondatore di White.