Wiit, «big deal» tedesco per sognare da player europeo L’operazione con Prosiebensat per i data center di MyLoc getta le basi per la creazione di una piattaforma internazionale nel cloud computing - Con l’acquisizione i ricavi salgono a 65 milioni - Il titolo ancora in corsa anche nel lunedì nero delle Borse di Matteo Meneghello

Wiit rileva per 50 milioni di euro la tedesca MyLoc da Prosiebensat, gettando le basi per iniziare a scalare a livello internazionale il proprio business. Una scelta strategica premiata sui mercati, con il titolo che nel lunedì nero delle piazze europee è riuscito a crescere del 5,40 per cento. premiando le opportunità di creazione di valore con l'integrazione (l’azienda tedesca è stata valorizzata 7 volte l’ebitda, contro un x26 di Wiit).

«Dopo le tre acquisizioni in Italia - spiega l'amministratore...