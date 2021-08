Wilier Triestina cresce (+46%) con il boom delle biciclette

2' di lettura

Vanno forte le vendite di Wilier Triestina, azienda produttrice di biciclette di alta gamma fondata nel 1906 a Bassano del Grappa: una storia lunga più di un secolo contrassegnata da numerosi successi in campo sportivo e tecnologico. I dati aggregati del primo semestre 2021 indicano un aumento del fatturato pari al 46% rispetto all’analogo periodo del 2020 e, sulla base dei dati ricavati dalla stagione commerciale che riguarda la collezione 2021, una crescita del valore delle vendite a fine periodo pari al 44%. Il piano industriale prevede quindi un fatturato di 65 milioni a dicembre 2021.

I dati semestrali conducono a un aumento stimato a fine anno del 32% di biciclette prodotte.



Numeri che confermano la risposta estremamente positiva del mercato all’introduzione dei nuovi modelli Wilier Triestina, con particolare riferimento alle biciclette da corsa d’alta gamma utilizzate nelle gare World Tour dal team Astana - Premier Tech e Total Energies, nonché dal grande sviluppo di tutto il comparto della disciplina gravel (su tutti quei terreni che non sono puro asfalto). E ora lo storico marchio intende ora prestare ancora più attenzione all’offroad.

Andrea Gastaldello, presidente esecutivo di Wilier Triestina, spiega che «abbiamo avviato un importante programma di investimenti che riguarda la MTB, sia come sviluppo prodotto per entrambe i tipi di trazione - muscolare e a pedalata assistita - che come eventi e sponsorizzazioni. Vogliamo intervenire su un segmento di mercato che fino ad ora non è stato esplorato in profondità e in cui sicuramente il nostro brand ha un potenziale di sviluppo enorme. Vogliamo affrontare questa sfida con la medesima propulsione che ci contraddistingue nel mondo del ciclismo professionistico su strada. Speriamo che questo entusiasmo sia foriero di altri importanti risultati commerciali e di bilancio per gli anni a venire».



Fra i campioni che hanno fatto la storia del ciclismo in sella a Wilier Triestina si contano Fiorenzo Magni, Marco Pantani, Alessandro Ballan e Michele Scarponi, solo per citarne alcuni. Impegnata nello sviluppo tecnologico di prodotto sportivo, con numerosi award vinti in materia di design ed innovazione (Eurobike Award 2017 e 2019, Design & Innovation award 2019, nomination al German Design Award 2020) l’azienda si è affermata come punto di riferimento tra i produttori di biciclette di alta ed altissima gamma, usate dai professionisti di squadre del calibro di Astana - Premier Tech, Total Energies su strada e Wilier 7C Force nel mountain bike.

Negli ultimi anni si sono susseguite innovazioni e realizzazioni di biciclette di grande successo come URTA SLR per mountain bike, Filante SLR e Wilier 0 SLR per il segmento strada e Cento10 Hybrid, la bicicletta a pedalata assistita più leggera sul mercato. Nuovi prodotti saranno presentati nei prossimi mesi e andranno a comporre la gamma 2022.

Loading...