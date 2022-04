Will Smith bandito dagli Oscar per 10 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ancora non si spengono le polemiche per il gesto compiuto da Will Smith ai danni di Chris Rock durante la notte degli Oscar.

L'Academy si è riunita per valutare eventuali sanzioni e ha vietato all'attore americano la partecipazione a qualunque evento da loro organizzato nei prossimi 10 anni: non si tratta soltanto delle prossime cerimonie degli Oscar, ma di qualsiasi manifestazione pensata dall'Academy, sia in presenza, sia in forma virtuale.



La decisione è arrivata a seguito di una riunione dove i membri dell’Academy e i governatori hanno esaminato il caso di Will Smith, protagonista di una situazione mai verificatasi nella storia degli Oscar. L'attore ha commentato rapidamente in una dichiarazione che accetta e rispetta la decisione.

Chris Rock

L'Academy ha inoltre espresso profonda gratitudine a Chris Rock per aver mantenuto il contegno in una situazione tanto straordinaria.

Lo schiaffo

Da ricordare che Will Smith aveva tirato uno schiaffo a Chris Rock a seguito della battuta (comunque spiacevole) del comico sulla possibilità che la moglie di Smith, Jada Pinkett, si stesse preparando a girare il seguito di «Soldato Jane». Pochi minuti dopo quel terribile momento, l'attore aveva alzato la statuetta come miglior attore protagonista (vinta per «Una famiglia vincente – King Richard»), pronunciando un discorso carico di retorica.

Le precedenti dimissioni

Will Smith aveva presentato, circa una settimana fa, le sue dimissioni dall'Academy degli Oscar, aggiungendo che avrebbe accetto “qualsiasi ulteriore conseguenza che il board valuti appropriata”.“L'elenco di coloro che ho offeso è lungo e include Chris, la sua famiglia, molti dei miei amici e persone care, tutti i presenti e il pubblico a casa”, ha detto Smith, aggiungendo di avere “tradito la fiducia dell'Academy. Ho tolto agli altri candidati e vincitori l'opportunità di celebrare ed essere celebrati serenamente per il loro lavoro. Ho il cuore spezzato”. L'attore ha detto di voler “riportare l'attenzione su coloro che la meritano per i loro risultati”. E ha concluso che “il cambiamento richiede tempo e mi impegno a lavorare per non permettere mai più alla violenza di prendere il sopravvento sulla ragione”.