Will Smith (Una famiglia vincente)

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Nei panni di “king Richard”, il papà delle sorelle Williams, Will Smith ha offerto una delle prove più convincenti della sua carriera, superata probabilmente soltanto da quella in «Alì» di Michael Mann, con cui aveva ottenuto la sua prima nomination come miglior attore protagonista. Ne arriverà poi un'altra nel 2007 per «La ricerca della felicità», ma l'attesa di alzare la statuetta sembra ormai solo questione di giorni: è lui l'assoluto favorito della categoria e se non vincesse sarebbe probabilmente la più grande sorpresa della serata.