William Lai, chi è il trionfatore delle elezioni a Taiwan

Anzi, mentre girava il mondo come una trottola toccando tutti gli scali tecnici possibili, William Lai s’è lasciato scappare di non essere contrario a un riconoscimento diplomatico di Taipei da parte degli Usa che, com’è noto, nel 1979 in piena Guerra fredda preferirono Pechino a Taipei pur di contenere la minaccia russa.Un proposito, se ripescato, in grado di far esplodere, inevitabilmente, una polveriera globale.

Loading...