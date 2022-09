Willis Tower (Chicago)

Quando fu completata, nel 1973, si fregiò del titolo di edificio più alto del pianeta e lo mantenne per i successivi 25 anni. La sua popolarità social è dovuto in gran parte allo Skydeck, il balcone panoramico sospesa nel vuoto al 103esimo piano, ma anche The Ledge, terrazzo in vetro a più di 400 metri di altezza inaugurato nel 2009, offre una prospettiva unica sulla città. Per ammirare dall'alto, in una giornata limpida, è ben quattro diversi Stati (Michigan, Indiana, Illinois e Wisconsin) salgono sulla Willis Tower oltre 1,7 milioni di persone ogni anno.

