Wimbledon incorona Carlos Alcaraz: sconfitto Novak Djokovic

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Carlos Alcaraz è per la prima volta campione di Wimbledon. Lo spagnolo, numero uno al mondo, si è imposto in cinque set in finale sul campione serbo Novak Djokovic, numero 2 Atp, dopo una battaglia durata quasi 5 ore, con il punteggio di 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6, 6-4 in 4 ore e 42 minuti. Alcaraz a 20 anni vince il suo secondo Slam, il primo sull’erba londinese in una finale straordinaria che ha tenuto incollati gli spettatori sul Centrale di Wimbledon. Tensione e lacrime per lo spagnolo e il suo staff con Alcaraz che sale sulle tribune dopo il successo al primo match point. Djokovic, 36 anni, ci ha provato fino alla fine ma è uscito sconfitto nella sfida generazionale perdendo l’occasione di fare il grande Slam quest’anno.

Wimbledon, vince Carlos Alcaraz Photogallery30 foto Visualizza

Per Djokovic sfuma l’obiettivo della 24esima vittoria in tornei dello Slam, dell’ottavo successo a Wimbledon come Roger Federer e quinto di fila come Bjorn Borg e lo stesso Federer. Per il serbo sfuma di nuovo il sogno di completare il Grande Slam, visto che aveva già vinto nel 2023 gli Australian Open e il Roland Garros. Pertanto ancora una volta resta ineguagliato il primato del leggendario tennista australiano Rod Laver, unico capace di vincere per due volte tutte e quattro le prove del Grande Slam nella stessa stagione.