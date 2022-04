Wind Tre, accordo con i sindacati per la joint venture con Iliad sulla rete

Ascolta la versione audio dell'articolo

Raggiunto l'accordo fra Wind Tre e i sindacati di categoria delle Tlc sulla nuova joint venture con Iliad. L'intesa riguarda i lavoratori di Wind Tre che passeranno nella nuova realtà: una joint venture paritaria al 50 per cento. L’obiettivo è quello di mettere a fattor comune le infrastrutture (si parla di rete mobile) che già si hanno, ma anche di programmare un percorso condiviso su ciò che invece è ancora da realizzare in chiave 5G. Il tutto per ridurre lo sforzo di investimento che, in generale...