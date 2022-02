Wind Tre, cambio al vertice: arrivano i due ceo Corti e Hanssen

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cambio al vertice di Wind Tre. Jeffrey Hedberg ha deciso di lasciare l'incarico di amministratore delegato a decorrere dalla prossima assemblea di aprile. Lascia dopo cinque anni di gestione della realtà nata dalla fusione tra Wind e 3 Italia, che si è sostanziato nel 2020 anche con il lancio di un marchio unico nel marzo 2020. Wind Tre è oggi totalmente di proprietà della conglomereta di Hong Kong Ck Hutchison.

La posizione finora ricoperta da Hedberg sarà affidata congiuntamente a Gianluca Corti, attualmente Chief Commercial Officer, e Benoit Hanssen, attualmente Chief Technology Officer. I due dirigenti verranno nominati nel consiglio di amministrazione in aprile, quando assumeranno le deleghe lasciate da Hedberg. Jeffrey Hedberg rimarrà nel consiglio di amministrazione.

Jeffrey Hedberg ha ringraziato tutti i dipendenti e il management team per gli sforzi compiuti nell'interesse della clientela durante la rifondazione di Wind Tre nel corso degli ultimi 5 anni. E ha espresso gratitudine all'azionista unico per il fondamentale contributo allo sviluppo nonché per la fiducia che ha riposto in lui e nell'azienda.