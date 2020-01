Wind Tre al lavoro con i sindacati per gestire 1.500 potenziali esuberi Nei prossimi tre anni in Wind Tre ci saranno 1.500 potenziali esuberi. Ma la telco intende gestirli in maniera «non traumatica». Ok dei sindacati di Andrea Biondi

AFP

2' di lettura

Nei prossimi tre anni in Wind Tre ci saranno 1.500 potenziali esuberi. Ma la compagnia telefonica intende gestirli in maniera condivisa «e non traumatica», attraverso «insourcing di nuove attività, riprofessionalizzazioni, formazione certificata e uscite volontarie».

I sindacati di categoria delle Tlc - Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno comunicato gli esiti dell’incontro con la società telefonica controllata al 100% da Hutchison. Al centro della discussione il Piano di impresa per il 2020-23 con le organizzazioni che definiscono «una buona notizia» il fatto «che l’azienda abbia deciso di provare a condividere un percorso comune e anche un modello» per il suo futuro in generale e per la gestione di 1.500 esuberi su 6.900 dipendenti totale nel particolare.

«Sebbene in un quadro competitivo ancora molto complicato, caratterizzato dalla presenza di operatori “leggeri” che continuano a spingere decisamente sul tasto della competizione sui costi, la dirigenza aziendale ha confermato di voler puntare su una crescita armonica che non rincorra necessariamente il mercato delle tariffe più basse ma stabilizzi l’azienda nel segmento delle medie e piccole imprese e del mercato consumer», scrivono i sindacati.

In questo quadro, per il triennio un punto chiave è «l’accordo commerciale con Fastweb» che «consentirà all’azienda di aprire ulteriori e interessanti spazi di sviluppo infrastrutturale, tecnologico e commerciale».

La fase di trasformazione per l’azienda però sarà inevitabile. E porterà anche all’esternalizzazione dei Data center. Partita, questa, sulla quale i sindacati comunicano che «i massimi dirigenti aziendali hanno alla fine accolto le richieste sindacali di procedere, nel caso di cessione dell’asset, solo con il criterio della volontarietà».