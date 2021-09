«Window dressing», la mossa dei gestori per chiudere in bellezza il trimestre in Borsa

2' di lettura

L’ultima seduta di un trimestre in Borsa talvolta può avere un peso diverso rispetto ad altre giornate. Perché è l’ultima “occasione” che i fondi di investimento hanno di praticare il cosiddetto “window dressing”. Di cosa si tratta? Il mondo finanziario ha preso in prestito questo detto da un’usanza, tipica dei Paesi del Nord Europa, di abbellire e decorare le finestre. Un modo creativo per mettere in mostra una piccola parte della propria casa.

Nelle sale operative dei mercati invece “window dressing...