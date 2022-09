Windows 11, arriva la versione 22H2: cosa cambia per gli utenti in attesa dei prossimi update

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuove funzioni di sicurezza, l'abbandono di alcuni elementi grafici ereditati dalle versioni precedenti del sistema operativo in favore di un look più coerente con i dettami del “fluen design” che marca a fuoco l'interfaccia di Windows 11 e poi una serie di migliorie per garantire agli utenti di essere più produttivi (e sicuri) nell'ambito delle attività condotte al pc, che siano per ragioni professionali (in chiave smart working) o per puro divertimento. Dopo le indiscrezioni apparse nei giorni scorsi su diversi siti tech che ne preannunciavano l'arrivo, il 2022 Update (già conosciuto come 22H2) del software per pc di Microsoft è ufficiale e con oggi prende il via oggi il suo rilascio in 190 Paesi del mondo per tutti i pc compatibili in grado di eseguire l'aggiornamento.

Smart App Control

Gli aggiornamenti che verranno

In linea generale, tutti coloro che sono in possesso di un computer già aggiornato alla precedente versione di Windows 11 (la 21H2) non dovrebbero avere problemi con i requisiti di sistema richiesti per installare la nuova. Alcune migliorie, però, non fanno parte dell'odierno rilascio perché, a quanto dicono i bene informati, non ci sarebbe stato tempo sufficiente per finalizzare tutti gli elementi in tempo per l'update. Alcuni aggiornamenti cumulativi di più modesta entità denominati “Moment Update“, insomma, saranno distribuiti da Microsoft a partire dal mese prossimo. Il primo, in particolare, porterà in dote una nuova barra laterale per il comando “Esplora file” (con l'introduzione di apposite schede per organizzare i documenti come in Microsoft Edge e rendere l'accesso ai file più facile e veloce) e una funzione ad hoc che aiuterà gli utenti a gestire i passaggi successivi in base ai testi selezionati in app come Microsoft Teams, suggerendo per esempio di aggiungere una data al calendario se questa viene copiata all'interno del tool di collaborazione. Il secondo aggiornamento si dovrebbe materializzare invece verso fine anno

Microsoft Teams Meetings

Il software segue il cambiamento del modo di usare il pc.

Scorrendo il blog post a firma di Panos Panay, Executive Vice President & Chief Product Officer della divisione Windows and Devices, si può abbastanza chiaramente intuire quali siano i motivi che hanno indotto il gigante di Redmond a percorrere (una strada più rispondente alle abitudini di un utente che oggi conduce molte delle sue attività quotidiane (riunioni in primis) online. Flessibilità, efficienza e sicurezza sono, secondo il manager, i cardini della “nuova vita” del personal computer e dell'individuo digitale e Microsoft ha risposto a questa esigenza portando Windows nel cloud (con Windows 365) per consentire alle aziende di abilitare su qualsiasi dispositivo la completa esperienza del sistema operativo e integrando direttamente nel software le funzionalità di Defender e dell'antivirus. E se l'intento dichiarato è quello di offrire a tutti “il luogo migliore per connettersi, creare e giocare”, con questo primo importante aggiornamento di Windows 11 il passo in avanti che promette la casa di Redmond interessa tre aree chiave: rendere il pc più facile e più sicuro da usare, aiutare le persone ad essere più produttive ed assicurare maggiore flessibilità sul posto di lavoro.

How to get Windows 11

Fattore produttività

Il nuovo aggiornamento porterà dunque aggiustamenti di servizio in tema di accessibilità, come per esempio le didascalie generate automaticamente da qualsiasi forma di contenuto audio, e migliorie per quanto i comandi vocali utilizzati per controllare il pc e scrivere testi usando il parlato naturale. Con le modifiche apportate ai layout Snap per renderli più versatili e più navigabili da schermi touch, alla nuova funzioni “Focus” e “Non disturbare” per ridurre al minimo le distrazioni che silenziano e disattivano le notifiche delle applicazioni e alle ottimizzazioni in fatto di prestazioni e consumo della batteria, Windows 11 2022 Update punta decisamente sul fattore produttività e sul multitasking, ottimizzando la vista degli utenti soliti ad avere più app e documenti aperti contemporaneamente.

Edge Gaming

Videochiamate, contenuti creativi e gaming: le novità

Rendere le esperienze di comunicazione ancora più facili e accessibili è un'altra delle prerogative che accompagnano l'arrivo dell'update di Windows 11. Con Studio Effects, per esempio, viene migliorata la qualità delle chiamate video e audio nelle sessione di conference call gestite grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale che filtrano i rumori di sottofondo e gestiscono in modo automatico l'inquadratura pilotando la telecamera rispetto ai movimenti dell'utente. Per chi si diletta (o lavora) con i contenuti creativi, l'integrazione di Clipchamp renderà più semplice e immediato l'editing video mentre per gli amanti del gioco da pc la buona notizia è doppia: ottimizzazione delle prestazioni del sistema per migliorare la latenza e sbloccare funzioni come l'Hdr automatico e la frequenza di refresh dei giochi in finestra e l'integrazione di Game Pass in Windows 11 attraverso l'app Xbox per accedere a centinaia di titoli. Grazie alla partnership con Amazon per la condivisione dell'Appstore del gigante dell'e-commerce, inoltre, Microsoft promette più di 20mila fra app e giochi Android sui dispositivi Windows 11 che soddisfano i necessari requisiti hardware.