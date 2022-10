Windows ma con la tecnologia dei cellulari: può funzionare? Ecco la nostra prova

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Abbiamo provato per oltre un mese a lavorare e viaggiare con un Lenovo ThinkPad X13S, un notebook Window basato sulla piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. A differenza dei computer con Cpu Intel o Amd, quelli basati su Snapdragon 8 Gen1 sfruttano una architettura derivata dal mondo degli smartphone. Può competere con quelli che da anni dominano nella scena PC? La risposta è sì accompagnata da alcuni “ma”.

Il primo, evidente, vantaggio della nuova architettura per PC è nella durata della batteria. Questo ThinkPad può lavorare ininterrottamente per oltre 12 ore senza aver bisogno di una ricarica, non scalda e non ha ventole. Il secondo punto di forza risiede nella qualità della connessione mobile. Il suo modulo 5G integrato funziona davvero bene, garantendo velocità molto elevate in rete anche dove la copertura è scadente. L'autonomia resta elevata anche se si compiono operazioni impegnative, come ad esempio giocare o fare encoding video.

Loading...

Quello che ancora non funziona? Le architetture Intel/AMD e Snapdragon non sono di per loro compatibili, ma su ThinkPad S13X girano quasi tutte le applicazioni che possiamo desiderare, senza bisogno di aggiornarle grazie all'emulazione incorporata in Windows 11. Purtroppo, le prestazioni ne risentono: lo Snapdragon 8 Gen1 è molto potente, ma non quanto i processori AMD e Intel top di gamma. Inoltre, tra un programma ottimizzato e uno che gira sotto emulazione c'è una differenza di velocità del 30% circa. Questo significa per le applicazioni tipiche da ufficio e produttività personale (office, navigazione, gestione dei dispositivi) va benissimo. Se invece si usano programmi pesanti, i classici CAD o video editing, le cose si fanno meno incoraggianti. Inoltre, ci sono ancora alcune applicazioni che testardamente rifiutano di funzionare a dovere, come Dropbox. Mancano, inoltre, delle importanti funzioni per la gestione remota come quelle incluse in Intel vPro e AMD Ryzen Pro che permettono di gestire il PC anche se il sistema operativo non è avviato. Tutti gli altri programmi di controllo remoto che abbiamo testato, invece, funzionano bene.

Per avere un paragone diretto, abbiamo testato in contemporanea il Samsung Book Pro 2 da 13”, basato su architettura Intel EVO. Il Samsung è risultato più potente, più leggero, ovviamente compatibile con tutte le applicazioni, più gestibile grazie a Intel VPRO e, soprattutto, meglio dotato in fatto di porte anche se più sottile. Mentre il ThinkPad X13S vanta solo due porte USB-C, nel Samsung abbiamo anche una USB-A, un lettore di schede micro-SD e una porta HDMI full size. L'autonomia è minore, siamo poco sopra le otto ore nei nostri test, e non abbiamo un modem interno 5G.

Cosa comprerei? Onestamente, se il prezzo fosse più basso, attorno ai 700/800 euro, sarei molto tentato dall'X13S. Non è il più veloce, non è il più sottile, non è il più leggero, ma fuori dal mio studio la discriminante più importante è quasi sempre la durata della batteria. Anche la comodità della connessione 5G interna e stabile diventa importante quando ci si abitua. Ma il prezzo è troppo alto e quindi propenderei per un PC x64 che risulta ancora più completo. Se lo sviluppo continua di questo passo, però, Snapdragon potrebbe diventare una valida alternativa e forse lo sarebbe già se si potessero avere notebook a prezzi inferiori.