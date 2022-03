Windtre, manager d’impresa testimonial negli spot dell’offerta business

Ascolta la versione audio dell'articolo

Manager di aziende «testimonial» dei servizi. Gioca intorno a questo assunto la nuova campagna di Windtre rivolta al segmento di mercato business. A metterci «la faccia» il ceo di Telepass Gabriele Benedetto e il capo del marketing di Rossignol Italia. Benedetto sottolinea come, grazie alle prestazioni di Windtre Business, aziende e veicoli possano comunicare con i loro servizi di telematica avanzata. Simone Mancini, Head of Marketing della società produttrice di sci e accessori per gli sport invernali, sottolinea: «Se riusciamo a essere in contatto con i nostri clienti, anche in montagna, è grazie a Windtre Business».

Sono i primi due testimonial che partecipano alla campagna come partner. «Siamo felici di aver collaborato con alcune aziende top che hanno prestato la loro voce per testimoniare l’affidabilità dei nostri servizi. Lo spot mostra come Windtre Business sia un partner solido per le oltre 800mila imprese italiane che lo hanno già scelto», commenta Maurizio Sedita, BU Business & Consumer Sales Director di Windtre. Tra i servizi offerti c’è anche la possibilità di usufruire del piano Voucher, promosso dal Mise, sui collegamenti in fibra o in Fwa, fino a 2.500 euro.