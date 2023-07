Windtre torna in tv con la campagna «Please dont’ call»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Windtre torna in Tv con lo spot dedicato a «Please Don’t Call», il servizio che protegge dalle chiamate indesiderate, attivato nell’ultimo anno da più di un milione di clienti per oltre 46 milioni di chiamate moleste bloccate. Lo spot mette in scena delle situazioni di vita reale in cui essere interrotti dalle telefonate è davvero fastidioso, trasformando il disagio in intrattenimento. La campagna, già on air lo scorso anno, si è distinta ai Touchpoint Awards Strategy di Oltre La Media Group conquistando il primo posto nella categoria «Outsider», per il valore innovativo del servizio e la capacità dell’azienda di comunicarne attraverso una strategia cross-mediale.

Lo spot ha inoltre ottenuto il premio nella categoria «Spot Web e Mobile» al 54esimo Key Award e nono Radio Key Award, Festival organizzato dal gruppo Media Key. Al progetto multimediale è stata riconosciuta la capacità di raggiungere anche i più giovani attraverso il linguaggio del web, mostrando in maniera semplice il ruolo di protezione svolto da «Please Don’t Call».