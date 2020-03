Wine Kit, è reato spacciare il mosto cinese come italiano per fare l’Amarone La scritta vino italiano sul Kit «fai da te» per l’Amarone, il Barbera e il Bardolino, con foto del Colosseo e tricolore trae in inganno chi compra di Patrizia Maciocchi

(AFP)

2' di lettura

A chi non piacerebbe l’idea di fare con le proprie mani un Amarone, un Barbera o un Bardolino partendo da un semplice kit, che contiene mosto tappi ed etichette? Peccato che regalare il sogno di un vino fai da te Doc sia un reato se il mosto arriva dalla Cina e non solo dall’Italia come il consumatore, aspirante produttore, è indotto a credere.

La sentenza Visualizza

Il Wine Kit con mosto cinese

La Cassazione (sentenza 9357) ha confermato la condanna del presidente italiano di una ditta canadese che aveva fatto dei “wine kit” il suo core business. Confezioni sulle quali campeggiavano i nomi di pregiati vini e la scritta vino italiano, con tanto di immagini del tricolore e del Colosseo. Purtroppo però la Corte d’Appello aveva verificato che il mosto non veniva dall’Italia, parte arrivava direttamente dalla Cina. A dimostrare che la base per il vino “bricolage” non arrivava dalla penisola c’erano una serie di elementi: dall’analisi del fatturato delle società non si desumeva l’acquisto di mosti di vini Doc; le etichette che indicavano i nomi dei noti vini italiani come l’Amarone, il Barbera e il Bardolino e molti altri, risultavano commissionate dalla società anche a imprese cinesi.

Consumatore ingannato

Per finire la Corte d’Appello aveva verificato che in Canada l’importazione di mosti di vino può essere effettuata solo attraverso i monopoli provinciali. A fronte di questi gravi indizi la difesa non é stata in grado di dimostrare il contrario. Inutile per il vertice della società negare il reato della fallace indicazione. Per la Suprema corte è evidente che il consumatore fosse tratto in inganno nell’acquistare il “Wine kit”, sull’origine del mosto, dalla scritta vino italiano e dalle immagini della bandiera tricolore e del Colosseo.

Per approfondire:

● Dai rimborsi per le mancate fiere al credito alle imprese, tutte le misure del piano Made in Italy da 716 milioni