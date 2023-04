Wine lowers luxury per la Foresteria Planeta

Ascolta la versione audio dell'articolo

un ristorante e 14 suites circondati da un rigoglioso giardino di vegetali e da interminabili filari di vigneti. È la fotografia della Foresteria Planeta a Menfi, città italiana del vino 2023 in provincia di Agrigento. La struttura ha riaperto i battenti a regime, dopo la chiusura invernale, a ridosso della Pasqua e rimarrà aperta fino alla prima settimana di novembre. La Foresteria insieme a Palazzo Planeta, nel centro di Palermo, fa parte di Planeta Estate, ramo d’azienda della casa vitivinicola Planeta, e guidato da Francesca Planeta, che giugno inaugurerà Insula, un esclusivo Beach Club firmato Planeta Estate, a pochi passi da La Foresteria. «Insula - spiega Francesca Planeta – sarà una vera e propria oasi di pace e relax sulle dune bianche della spiaggia di Menfi: realtà indipendente ma pienamente in linea con l’identità e i valori del nostro brand ».

La Foresteria, che è stata una delle prime iniziative del genere in Sicilia, è oggi un modello cui tutti guardano soprattutto nel segmento luxury: «La nostra famiglia negli anni ha dato un importante contributo al turismo rendendo Menfi una meta ambita per gli amanti della natura, del vino, del mare e della buona cucina – dice Francesca Planeta –. Ai nostri ospiti offriamo esperienze alla scoperta di un territorio estremamente variegato che, dal mare alla montagna nell'entroterra, è attraversato dalle tenute e aziende agricole di famiglia, luoghi e paesaggi bellissimi valorizzati dalla produzione agricola». Affermazione che può essere declinata anche per gli altri territori siciliani in cui Planeta è presente. L’idea è di «offrire un corpus coerente di attività culturali e di ospitalità volte a trasmettere, a partire dal vino, i valori positivi che animano l'azienda: etica della produzione e cura maniacale per la qualità; rispetto del paesaggio e della cultura di ogni luogo con cantine e strutture perfettamente integrate nel territorio, amore per la Sicilia e passione secolare per l’agricoltura».

Vino e grande cucina che puntano a valorizzare i piccoli produttori locali e a proporre vere e proprie esperienze. Per rimanere sul fronte del vino la Foresteria propone una carta vini animata da due volti: “Repertorio 1694”, la più completa collezione verticale della produzione Planeta di Menfi, Sambuca di Sicilia, Vittoria, Noto, Etna e Capo Milazzo e “I vini degli amici”, una selezione di vini siciliani, italiani e internazionali, di produttori d’eccellenza, divenuti nel tempo amici della famiglia. Tra le novità di quest’anno dell’azienda il lancio della nuova linea Courtesy Beauty Planeta, realizzata a base dell'olio Evo prodotto a Capparrina, zona naturalistica di grande valore nel territorio del comune di Menfi. « Si tratta di un set di prodotti che rispecchia l'anima sostenibile del resort: il packaging è 100% riciclabile e il prodotto è privo di parabeni, fragranze e coloranti artificiali».