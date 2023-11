Wine Spectator: il Brunello di Montalcino di Argiano è il vino migliore del mondo

Gli investimenti e la prima volta al Sud con Mastroberardino

La qualità stellare dell’Argiano Brunello di Montalcino 2018 – cita nella presentazione la rivista statunitense – è frutto di oltre 10 milioni di dollari di investimenti realizzati nella tenuta in un decennio. Segno che nel mondo del vino, un cambio di proprietà o di paradigma stilistico può portare enormi benefici.

Argiano è una proprietà con 57 ettari di vigneto, di questi quasi 22 sono destinati al Brunello e 10 al Rosso di Montalcino. Citata dal Carducci a fine ‘800 (“Mi tersi con il vin d’Argiano, il quale è buono tanto”), la tenuta dispone di un wine relais nella villa cinquecentesca.

Altro dato da sottolineare a proposito della classifica di Wine Spectator 2023 è il quinto posto conquistato da Radici 2016, il Taurasi di Mastroberardino, primo vino campano e del Sud nella top 5.

Il Brunello di Montalcino corre negli Usa

Il nuovo primato nella Top ten di Wine Spectator è inoltre la ciliegina sulla torta in vista di Benvenuto Brunello, l’annuale manifestazione dedicata al grande rosso toscano in calendario a Montalcino dal 17 al 28 novembre prossimi. Un appuntamento al quale, anche in assenza di Wine Spectatorc, il Brunello di Montalcino arriva sull’onda di ottimi dati di mercato. Numeri che lo danno in totale controtendenza con le difficoltà dei vini a denominazione italiani sui mercati internazionali grazie a una crescita del 10% delle vendite negli Usa (primo mercato per i vini made in Italy).

E le controtendenze del Brunello non si fermano ai consumi, ma toccano anche il capitolo della valorizzazione visto che sia nel canale della ristorazione che in quello del retail Usa l’etichetta principe di Montalcino è venduta, nel 91% dei casi, a un prezzo superiore ai 50 dollari. Sono i principali numeri che emergeranno dall’analisi effettuata dall’Osservatorio dell’Unione italiana vini sui dati di SipSource (strumento di monitoraggio sugli acquisti effettivi dei dettaglianti Usa che copre il 75% del mercato americano e una platea di 330mila negozi nel Paese) e che saranno diffusi in occasione di Benvenuto Brunello. Secondo l’analisi, il Brunello conferma il proprio feeling con il mercato Usa (che assorbe una quota del 30% dell’export di vino made in Italy) nonostante oltreoceano si registri un calo generalizzato dei consumi totali di vino (-7%) che coinvolge (anche se in misura minore della media) anche i vini italiani (-3%).