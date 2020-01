Winelivery cresce, punta alla quotazione in Borsa e a 25 città Nel 2019 per Winelivery, l’app attraverso cui ricevere a domicilio i migliori vini, birre e drink, ricavi a 1,4 milioni di euro e attività già diffusa in 13 centri di Marco Bellinazzo

3' di lettura

Crescono le startup innovative legate al mondo della consegna a domicilio.

Winelivery è l’app attraverso cui ricevere a domicilio i migliori vini, birre e drink in meno di 30 minuti alla giusta temperatura, ma rappresenta anche (con oltre 160.000 app scaricate) la prima rete di comunicazione e distribuzione integrata nel verticale del Wine & Beverage. La piattaforma tecnologica, infatti, è anche un canale di comunicazione che connette direttamente il consumatore con il produttore, il quale può “raccontare” i propri prodotti e distribuirli. Oltre a servire il mercato privato, Winelivery offre servizi sia al mondo Ho.re.ca che alle Aziende, come mini-catering e regalistica. Il servizio, lanciato a gennaio 2016 a Milano, è entrato nel suo quinto anno di attività sulla scia di un 2019 che ha portato brillanti risultati.

I dati dello scorso anno



Il fatturato è salito a 1,45 milioni di euro, con un +272% rispetto al 2018. Nel segmento B2C si sono registrate più di 100.000 bottiglie consegnate e un +350% di app scaricate. Il 2019 ha visto anche la crescita in termini di espansione geografica, da Formentera (apertura prettamente estiva) fino a Catania, passando per Milano, Firenze, Napoli. Ad oggi sono 13 le città in cui sfrecciano le bottiglie di Winelivery. La diffusione territoriale è andata di pari passo con la crescita della parte “media e comunicazione”: tante grandi aziende nel settore beverage e cantine si sono affidate a Winelivery per far conoscere e pubblicizzare i propri prodotti. «Siamo molto soddisfatti nel condividere i risultati di questo 2019 poiché rispecchiano appieno i target che ci eravamo posti ad inizio anno. Ci approcciamo al 2020 con obiettivi ancora più sfidanti certi di poter mantenere un trend di crescita in linea con quanto già dimostrato nei precedenti anni di attività», ha sottolineato Francesco Magro, ceo e founder di Winelivery.

Quotazione

Il 2019 è stato un anno importante anche dal punto di vista finanziario con un round pre-ipo, e un’operazione privata conclusasi a fine dicembre 2019 con la raccolta di 1,5 milioni di euro grazie al forte contributo da parte degli attuali soci e all’entrata di importanti player istituzionali come Gellify Digital Investments (GDI) che ha creduto nel modello di business dell’azienda, volto sempre di più a diventare il primo specialista nella comunicazione digitale integrata nel mondo del beverage.

«La quotazione è il naturale proseguimento del percorso finanziario di Winelivery, che conta già oltre 570 soci, oltre che una grande opportunità di ulteriore slancio commerciale», ha spiegato Francesco Magro. «Il cammino verso il listing ha visto compiersi uno dei primi passi il 20 giugno 2019 quando Winelivery ha fatto il suo ingresso nel programma Elite di Borsa italiana e pochi giorni dopo è stata scelta anche per partecipare a EndeavorX, il programma di Endeavor Italia per supportare futuri imprenditori “ad alto potenziale”», ha aggiunto.



Gli altri obiettivi

Oltre la quotazione, per il 2020 l’azienda ha in progetto di arrivare a fine anno con 25 città attive in Italia e le basi per affrontare il test del mercato estero. L’espansione territoriale sarà accompagnata dal consolidamento della presenza sulle città già servite e da una forte evoluzione a livello tecnologico, volta a facilitare sempre di più la fruizione del servizio e a realizzare nuove funzionalità che rendano sempre più interattiva l'esperienza dell'app Winelivery. Le aziende del Wine & Beverage avranno la possibilità di accedere a servizi di comunicazione sempre più evoluti in termini di targetizzazione e profilazione del cliente oltre che a nuovi territori su cui distribuire i propri prodotti.