Winkelmann, ceo di Lamborghini: «2021 da record, nel 2022 non ci saranno cali»

«Il 2022 sarà un anno importante e non prevedo incrinature nella domanda dei clienti». L'America, in particolare, «va molto bene». A parlare è Stephan Winkelmann, chief executive di Automobili Lamborghini, marchio di lusso dell'auto del gruppo Volkswagen con Dna italiano. È volato a New York, dopo aver fatto tappa a Dallas per la riapertura d'un grande concessionario. In agenda la presentazione in Nordamerica della nuova Huracan Tecnica all'International Auto Show.

Ma il top executive per l'occasione...