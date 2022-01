Winter Marathon 2022: tutto pronto per la 34esima edizione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Si accendono i motori della 34esima edizione della Winter Marathon, un classico delle regolarità che apre la stagione. Neve, strade ricche di curve e paesaggi spettacolari attendono gli equipaggi in questa magnifica avventura che prenderà il via sempre da Madonna di Campiglio.

Oltre 500 km di guida su 15 passi dolomitici

La competizione vedrà fronteggiarsi 130 partecipanti a bordo di vetture costruite entro il 1968 o modelli di particolare interesse storico e collezionistico prodotti entro il 1976, lungo un percorso più lungo delle precedenti edizioni, con oltre 500 km per un totale di 16 ore di guida, 65 prove cronometrate e 6 prove di media.

Loading...

La regolarità, come di consueto, si svolge su due tappe con 15 passi dolomitici nel tragitto: la prima in notturna giovedì 20 gennaio con partenza dal centro di Campiglio, lungo la Val di Sole, sostando al Passo del Tonale e affrontando prove inedite all'interno della Pista Ghiaccio Val di Sole; mentre la seconda giornata venerdì 21 gennaio, con partenza al mattino dalla piazza principale della cittadina trentina e arrivo in piena notte, con passaggi a Dimaro e Fondo e il Valico del Passo della Mendola, poi sul Passo Nigra verso Carezza e Ponte Nova, i Passi Lavazè e Pramadiccio e la discesa in Val di Fassa, Passo Pordoi, Campolongo, Gardena e Pinei, attraversando Ortisei e il centro di Bolzano, per ritornare poi a Campiglio.

Eberhard presente come Timekeeper della manifestazione

Come ogni ormai di consueto, non può mancare un marchio il cui legame con i motori è da tempo legato alle auto storiche: Main Sponsor e Official Timekeeper della manifestazione sarà Eberhard, che detterà i tempi della gara e accompagnerà le tappe della tre giorni, oltre a premiare i vincitori della classifica assoluta e del Trofeo Eberhard con importanti segnatempo delle sue principali collezioni.

Il marchio di orologeria di lusso sarà protagonista assoluto sabato 22 gennaio all'atteso Trofeo sul Lago Ghiacciato di Madonna di Campiglio. La sfida ad eliminazione diretta sarà dedicata ai primi 32 equipaggi classificati, che durante le due giornate precedenti avranno saputo distinguersi tra curve a gomito e passi innevati.