Winter Marathon: tutto pronto per la 33esima edizione Dal 14 al 17 gennaio si svolge la Winter Marathon, una delle regolarità storiche più attese per il passaggio sulle strade incantate delle dolomiti di Giulia Paganoni

La stagione motoristica parte con un grande classico dal fascino unico: la Winter Marathon, una regolarità storica che per questa 33esima edizione (dal 14 al 17 gennaio) prevede la suddivisione in due tappe con oltre 500 km di gara, 15 ore di guida e ben 11 passi dolomitici che comprendono 65 prove cronometrate e 6 prove a media.



Eberhard: partner e timekeeper dell'evento



La nuova edizione della classica d'inverno di svolge nel pieno rispetto del Protocollo Aci Sport Anti Covid-19, per la tutela dei partecipanti e di tutte le persone coinvolte nella manifestazione.



In una competizione di regolarità il tempo è fondamentale al centesimo di secondo. Per questo non poteva mancare la maison svizzera Eberhard come partner dell'evento. Una gara davvero impegnativa che vede gli equipaggi impegnati in due tappe da oltre 500 km nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 gennaio tra curve a gomito e passi innevati. Nella giornata di sabato 16, invece, è in programma l'atteso Trofeo sul Lago Ghiacciato di Madonna di Campiglio, una sfida a eliminazione diretta dedicata ai primi 32 equipaggi classificati. I protagonisti saranno un centinaio di partecipanti con auto costruite entro il 1968, alle quali si aggiungerà una selezione di modelli di particolare interesse storico e collezionisti costruite entro il 1976.



L'itinerario dell'evento: day 1



Dopo le verifiche sportive e tecniche di giovedì 14 gennaio, la gara prenderà il via alle 19.30 dalla centrale Piazza Righi con le vetture impegnate in un percorso di 90 km attraverso la Val di Sole con due serie di prove cronometrate a salire verso il Passo Tonale prima della sosta per la cena. Alle 21.40 la ripartenza della prima vettura per il rientro con altre due serie di prove (in totale 18 quelle cronometrate e 2 di media), prima del rientro in centro a Campiglio dalle ore 23.00.



Day 2: oltre 400 km da percorrere



Venerdì 15 gennaio, dalle ore 11.00, la partenza della seconda e più impegnativa tappa di oltre 400 km attraverso le strade e i passi dolomitici più famosi del Trentino-Alto Adige: la prima parte passerà la Val Rendena con i passaggi a Pinzolo e Tione e il valico del Passo Duron fino al controllo orario di Molveno, dal cui ripartiranno costeggiando il fiume Isarco fino al successivo controllo orario previsto al centro di guida sicura Safety Park a Vadena. La ripartenza verso Bolzano porterà gli equipaggi all'inedito transito a Tires verso il Passo Costalunga fino alla Val di Fassa con il transito da Pozza, Mazzin e Canazei prima del valico dell'insidioso Passo Fedaia, la successiva discesa verso Rocca Pietore e la risalita a Livinallongo. Giunte ad Arabba le vetture affronteranno le affascinanti salite verso i Passi Pordoi e Sella con la disputa di alcune prove solitamente decisive per il primato. Dopo il Passo Sella l'ultima discesa prima della sosta per la cena. Dopo il passaggio a Ortisei e il valico del passo Pinei, nella maestosa Piazza Walther a Bolzano sarà previsto il controllo orario e poi le vetture affronteranno la seconda parte di gara (con il superamento del Passo Mendola) fino al controllo orario di Folgarida, dove la consueta accoglienza riserverà a tutti i partecipanti un buon pasto caldo e il caratteristico vin brulè in attesa del rientro della prima auto in Piazza Righi a Campiglio esattamente a mezzanotte.