Wirecard: come prevenire nuove frodi contabili nell'era del fintech

Puntualmente le critiche sono state smentite dal management della società fedelmente supportato dall'attività di repressione condotta dalle istituzioni tedesche. Nel 2018 i pubblici ministeri di Monaco hanno sanzionato degli investitori che – sulla base delle evidenze prodotte da Zatarra – avevano venduto allo scoperto azioni Wirecard accusandoli di sospetta manipolazione del prezzo. L'autorità tedesca di vigilanza finanziaria (Bafin) ha sporto denuncia contro due giornalisti del Financial Times e diversi venditori allo scoperto, accusandoli di potenziale manipolazione del mercato per aver segnalato sospette irregolarità nei conti di Wirecard. E per salvaguardare la capitalizzazione di mercato di Wirecard (arrivata a 16,4 miliardi di euro nel 2018), a inizio 2019 la Bafin ne ha anche vietato la vendita di azioni allo scoperto.



Eppure, anche dentro la stessa Wirecard, si sapeva che queste critiche (spesso originate da informatori interni all'azienda, cosiddetti whistleblowers) non erano infondate. Tanto che lo staff della compliance aveva avviato un'indagine interna col nome in codice di “Progetto Tigre” da cui erano emerse prove di falsificazione contabile e fondati motivi per sospettare imbrogli, corruzione e riciclaggio di denaro in più giurisdizioni.



Bilanci abbelliti e elusione delle regole

Una ricognizione del copioso materiale disponibile in rete consente di ricostruire la principale prassi di falsificazione contabile (book cooking, lett. “cuocere i libri contabili”) posta in essere da Wirecard: il round-tripping o “scambio circolare”. La società poneva cioè in essere un insieme di transazioni con le sue numerose filiali in giro per il mondo per creare l'apparenza di un giro d'affari inesistente. Il denaro veniva trasferito, ad esempio, da una sede in Germania a un'affiliata localizzata in Asia, per poi essere temporaneamente parcheggiato nel bilancio di qualche asserito cliente e infine tornare indietro nel bilancio di qualche altra affiliata del gruppo come nuovo ricavo. Ricavo che in realtà non esisteva.



Per dare copertura a questa operatività di round-tripping, il gruppo Wirecard negli anni ha rilevato tante piccole compagnie – specie nel sud-est asiatico – attraverso modalità di acquisizione piuttosto singolari che prevedevano prezzi d'acquisto eccessivi rispetto all'effettivo valore delle aziende-bersaglio e il pagamento di una quota elevata dell'intero importo della transazione parecchio tempo prima del perfezionamento della stessa. A chi si interrogava sui motivi di questa operatività anomala, i vertici di Wirecard rispondevano che il pagamento parziale anticipato era una prova tangibile della buona fede in affari e che in Asia questa era la consuetudine. Risposta chiaramente elusiva, anche tenuto conto che dal 2018 Wirecard era quotata sul listino di Francoforte.



Molte delle aziende acquistate da Wirecard erano poi attive nel settore della processazione dei pagamenti, caratteristica che – sebbene spesso non navigassero in buone acque – le rendeva appetibili per la società tedesca anche ai fini del riciclaggio di denaro riveniente dal gioco d'azzardo e simili. Attraverso queste affiliate, Wirecard riusciva infatti a fornire i propri servizi a commercianti che operavano in settori merceologici ad alto rischio (come appunto quello delle scommesse online) e, quindi, esclusi dai circuiti di associazioni ad alta reputazione come Visa o Mastercard.