Wise in volata a Londra, premiata per forte crescita utile e ricavi esercizio 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Wise a vele spiegate alla Borsa di Londra, dopo la pubblicazione dei conti dell’esercizio 2023 in forte crescita. Il titolo della società tecnologica di sistemi di pagamento registra la migliore performance dell’indice Stoxx Europe 600 e mentre l'indice Ftse 100 è sulla parità. Nell’esercizio chiuso il 31 marzo, Wise ha realizzato ricavi per 846 milioni di sterline, in crescita del 51% sul precedente anno, con un utile pre-imposte di 146,5 milioni, in aumento del 234% sui 44 milioni del 2022.

I proventi netti da interessi esclusi i benefit per i clienti sono stati pari a 118 milioni contro un dato negativo per 2,8 milioni nel 2022 e i proventi complessivi sono saliti a 964 milioni (+73%). L’Ebitda rettificato ha totalizzato 238,6 milioni da 121 milioni e il free cash flow è migliorato a 213 milioni da 113 milioni. I clienti sono aumentati del 34% a 10 milioni da 7,4 milioni, il volume per cliente è aumentato del 2%, spinto dal segmento ‘business’ (+13%), mentre è rimasto invariato per la clientela individuale. Il volume totale è balzato del 37% a 104,5 miliardi di sterline. «Alla Wise noi siamo completamente concentrati sulla nostra missione di ‘soldi senza frontiere' e nel costruire i prodotti di cui hanno bisogno i nostri clienti. Oggi il 55% dei nostri pagamenti raggiunge il destinatario in meno di 20 secondi e risparmiamo ai nostri clienti circa 1,5 miliardi di sterline di commissioni», ha dichiarato il co-fondatore e Ceo, Kristo Kaarman, citato in una nota. Il gruppo sottolinea di voler continuare ad investire nei prodotti e nel marketing e di voler utilizzare i ricavi da interessi per offrire ulteriori incentivi. Per l’esercizio 2024 Wise punta a una crescita dei proventi complessivi del 28-33%, con un aumento superiore al 20% medio annuo nel medio termine e a un margine Ebitda di almeno il 20% nel medio termine.