Wix, accordo con Contacta per lo sbarco in Italia Wix e Contacta Group hanno firmato un accordo per lo sviluppo commerciale in Italia dei prodotti e servizi della società israeliana

(AdobeStock)

Wix e Contacta Group hanno firmato un accordo per lo sviluppo commerciale in Italia dei prodotti e servizi della società israeliana. Wix, società quotata al Nasdaq di New York, presente sul mercato dal 2006 con la propria piattaforma per la realizzazione di siti e di servizi di digital marketing ha scelto Contacta Group per lo sbarco sul mercato italiano.

«Wix consta di circa 180 milioni di utenti in 190 Paesi. Questi numeri, che rappresentano il presupposto per garantire ai clienti una stabilità in termini tecnologici per la propria presenza online, garantiscono la vera opportunità per qualsiasi tipologia di clientela», afferma Franco Ciriello, Ceo & Founder di Contacta Group.

«Quello di Wix è un fantastico team sempre attento all'innovazione che ci permette di offrire ai nostri clienti soluzioni veloci per poter gestire il proprio business», afferma Raffaele Girone (Chief Marketing Officer di Contacta Group). «Ai nostri clienti vogliamo garantire trasparenza e flessibilità avendo come unico punto focale i risultati. L'eccellenza tecnologica ed il supporto qualificato sono i nostri obiettivi come Contacta Group», continua Raffaele Girone, «e solo avvalendoci di partnership internazionali e di grande capacità possiamo essere sicuri di garantire soluzioni realmente innovative». La società ha annunciato di voler recuperare 500 milioni di collari con un convertible senior notes con scadenza 2025.