Wizz Air, il lockdown impone la riduzione dei voli in Italia Per la la compagnia ungherese low cost la ripresa in estate. In inverno la capacità tra 30 e 50% di Mara Monti

(Reuters)

Wizz Air ridurrà i voli in Italia a causa delle restrizioni ai movimenti tra le regioni introdotte dal nuovo lockdown che entrerà in vigore venerdì 6 novembre. «Ridurremo la capacità in Italia per un breve periodo», ha assicurato Jòzsef Varadi ceo di Wizz Air parlando in occasione della presentazione dei dati del primo semestre. «Milano Malpensa è una delle nostre basi strategiche dove abbiamo investito in termini di nuove rotte, ma adesso queste restrizioni ci costringono ad adattare la nostra capacità...