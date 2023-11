Wizz Air rivede al ribasso l’outlook. In Borsa perde oltre il 9%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la pandemia, la guerra in Ucraina e la crisi petrolifera che ha portato alle stelle il prezzo del carburante, ora ad oscurare i cieli della ripresa del trasporto aereo in Europa sono i problemi ai motori della Pratt & Wittney, una polvere di metallo che si forma in questi propulsori di nuova generazione, montati sui nuovi Airbus “green” A321neo. La conseguenza è che i velivoli devono essere parcheggiati negli hangar per il periodo della revisione, circa 6 mesi. Nel caso della compagnia ungherese Wizz Air questa revisione la costringerà a non utilizzare 45 aerei A321neo sui quali la revisioni inizierà da metà gennaio come richiesto dalla Pratt & Wittney.

L’impatto

Il vettore che ha detto di essere già stato in parte risarcito dal produttore, è corso ai ripari recuperando altri motori da sostituire, allungando i contratti di leasing e riducendo i tempi di rotazione degli aerei. Tutte soluzioni utili, ma per dirla con le parole del ceo, Joseph Varadi «se hai meno aerei a disposizione si vola di meno» con un impatto sulle previsioni di crescita per il prossimo anno. Secondo RTX, società madre di Pratt, circa 3mila motori dovranno essere rimossi dalla flotta globale per ispezioni ed eventuali riparazioni, un processo che si prevede richiederà almeno 18 mesi.

Il ritocco

La compagnia aerea nel pubblicare i risultati della prima metà dell’anno fiscale terminato a settembre ha rivisto al ribasso le previsioni di utile netto di fine anno compreso tra 350 e 400 milioni di euro, mentre a giugno l’outlook era stato fissato a 450 milioni di euro, contro il rosso di 564,6 milioni di euro nell’esercizio 2023. Il titolo della compagnia ha accusato una flessione di oltre il 9% e dall’inizio dell’anno è in ribasso del 2 per cento.

Nei primi sei mesi il vettore ha riportato un utile netto di 400,7 milioni di euro dopo la perdita di 384,3 milioni nello stesso periodo dell’anno scorso, con un fatturato salito del 39% a 3,05 miliardi di euro. Il numero dei passeggeri è salito di quasi il 25% a 33 milioni e l’indice di occupazione è migliorato al 92,6% grazie all’espansione in mercati come il Medio Oriente, mentre i voli verso Israele saranno sospesi a fine mese. Le prenotazioni durante la bassa stagione invernale «vanno bene», ha detto Varadi, aggiungendo che il vettore low cost ne trarrà beneficio poiché i consumatori percepiscono la crisi economica e il potere di spesa è sotto pressione «e per noi va bene», ha detto.