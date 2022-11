Wizz Air nella trappola del super dollaro ma continua la conquista dell’Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le perdita sui cambi per 262,6 milioni di euro nel primo semestre sono tra le cause del rosso di bilancio triplicato a 389,7 milioni di euro dai 119,6 milioni di euro della prima metà dell’anno fiscale precedente per la compagnia low cost ungherese Wizz Air. A questo va aggiunto il costo del carburante, pagato a sua volta in dollari, che già nel primo trimestre aveva causato una perdita di 285 milioni di euro, più elevata rispetto al trimestre precedente, ancora in piena crisi Covid . Fino ad allora...