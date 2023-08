Wizz Air, trimestre in utile ma riduce la capacità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il vettore low cost ungherese Wizz Air ha riportato un utile netto di 61,1 milioni di euro nel primo trimestre dell’anno fiscale 2024 rispetto a perdita di 452,5 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno precedente e con una guidance per fine tra 350 e 450 milioni di euro di utili. In forte crescita i ricavi per 1,236.6 miliardi di euro (+52,9%) di cui ricavi ancillari per 548.4 milioni di euro continuando a beneficiare della forte domanda di viaggi nel settore delle compagnie aeree. Un risultato dovuto all’aumento dei passeggeri trasportati a 15,268 milioni di passeggeri il +25,3 per cento.

La compagnia aerea ha appena annunciato un ordine fermo per 75 ulteriori aeromobili della famiglia A321neo, portando il totale di Airbus A321neo a 434 e per la famiglia A320 in flotta Wizz Air a un totale 565 aeromobili. Il vettore ha dovuto rivedere 12 dei 400 dei suoi motori GTF montati su sei aerei che hanno richiesto la rimozione anticipata a causa delle ispezioni dovute ai problemi a 1.200 motori Pratt & Whitney per le polvere di metallo utilizzata. Wizz ha affermato che non vi sono segnali che i problemi al motore possano avere un impatto negativo sulla redditività.

Tuttavia la capacità offerta è stata ridotta del 5% dal 30% al 25% a causa dei ritardi nella consegna degli aerei da parte di Airbus.«Questo aggiustamento del 5% mira ad affrontare i continui limiti delle infrastrutture e della catena di fornitura che il settore deve affrontare», ha dichiarato il ceo di Wizz Jozsef Varadi in una nota. In Borsa il titolo è in calo del 6% nonostante l’aumento degli utili.

Wizz è l’ultima delle principali compagnie low cost europee a riportare utili trimestrali, dopo EasyJet e Ryanair che hanno entrambe superato le stime dichiarando di fatto finita la crisi pandemica. Anche la tedesca Lufthansa ha rivisto al rialzo le previsioni di utili del terzo trimestre oltre i livelli pre-pandemia di 1,3 miliardi di euro spingendo le previsioni per l’anno oltre 2,6 miliardi di euro in linea con le aspettative. I limiti alla capacità offerta dal vettore ha determinano tariffe più elevate.

