Wlodek Goldkorn, il tempo delle scelte e dei compromessi di David Bidussa

Monumento nel Ghetto di Varsavia (Marka)

3' di lettura

Come molti altri ebrei polacchi (per esempio Zygmunt Bauman) Wlodek Goldkorn nel 1968 va via dalla Polonia con la sua famiglia, perché l’antisionismo è dichiaratamente antisemitismo (cinquant’anni dopo non è cambiato molto). arriva in Israele e diventa cittadino di un Paese in profonda trasformazione dopo la guerra del 1967.

L’asino del Messia è un libro sul confronto intorno alle parole, sulla memoria, sulla fedeltà a se stessi e sull’inquietudine. Ma è anche un libro su come sia complicato fare i conti con ciò che chiamiamo identità.

L’asino del Messia a cui allude il titolo è il segno del redentore e l’antefatto alla nuova vita. Per lui quell’asino, al contrario di ciò che auspicano i nazionalisti fondamentalisti religiosi, non è rappresentato dai sionisti laici che fondarono Israele come premessa per ricostruire il Tempio. Quell’asino è Tito, l’imperatore che distrugge il Tempio. Con quell’atto - scrive Goldkorn - si è «sgombrato tutto lo spazio dell’immaginazione dell’attesa del Messia e della Redenzione, dall’inutile e pesante materialità del potere» e si è dato spazio alla parola [p. 153].

La parola, dunque come segno del rapporto inquieto con le sfide del presente.

La parola è importante. Per due motivi.