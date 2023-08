Women at the Top, al via la prima edizione del progetto internazionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al via il progetto internazionale Women at the Top realizzato dal Sole 24 Ore, in collaborazione con il Financial Times e con la media partnership di Sky Tg24, per celebrare l'eccellenza femminile: due giornate di incontri e un premio WE Award – Woman Excellence dedicato alle donne attive nel mondo del business, dell'innovazione e nel no profit per valorizzarne i talenti e i successi: personalità femminili che con intuito, determinazione, coraggio e perseveranza si sono impegnate nel raggiungere obiettivi. La finalità del premio è quella di contribuire a dare visibilità agli sforzi e alla creatività di donne per promuovere modelli di azione ed esperienze che stimolino e siano di ispirazione ad essere sempre più protagoniste del nostro tempo e testimoni che “ispirano il futuro”.

Il percorso, alla sua prima edizione, parte con il Premio ed è articolato su due incontri e una serata di gala conclusiva che vedrà l'assegnazione del premio WE Award - Woman Eccellenze 2023.

Premio WE Award 23

Sono aperte le candidature al premio, suddiviso in quattro categorie: Business, International, Open Innovation e No Profit e dovranno pervenire all'indirizzo https://weaward2023.ilsole24ore.com/ entro il 17 ottobre, data di chiusura della raccolta dei contributi. Ciascun partecipante potrà candidarsi per una sola categoria.

La categoria Business: rivolto alle imprenditrici, manager e C-level under 45. Possono partecipare tutte le donne di età fino a 45 anni non compiuti che abbiano attivamente lavorato allo sviluppo di un progetto di miglioramento, del cambiamento o del welfare aziendale, avendo prodotto impatti misurabili sull'azienda, come ad esempio l'incremento del fatturato aziendale, l'incremento del numero dei dipendenti dell'azienda, o ancora l'impatto dei progetti di welfare sui dipendenti.

La categoria International: rivolto alle donne artefici di un progetto di internazionalizzazione. Possono partecipare a questa categoria tutte le donne imprenditrici, manager e C-level, senza limiti di età, che abbiano attivamente lavorato alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione.