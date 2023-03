Women Talking

Ascolta la versione audio dell'articolo

La storia di un gruppo di donne di una colonia religiosa che discutono di un segreto scioccante che riguarda gli uomini della comunità che per anni le hanno drogate e poi violentate. Quando la verità viene a galla, le donne discutono della loro drammatica condizione e dovranno decidere se restare e combattere o andare via...

Sarah Polley è sempre stata una brava attrice e una brava regista (vedere “Away From Her” del 2006, per credere) e lo dimostra anche con questo film ben gestito nei tempi di montaggio e nella conduzione di un cast ricco di volti noti: da Rooney Mara a Claire Foy, passando per Frances MacDormand, i nomi famosi non mancano. Tratto da un romanzo di Miriam Towes del 2018, è il grande favorito per vincere nella categoria della miglior sceneggiatura non originale.