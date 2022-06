Wonderflow, la startup dell’AI che misura i brand del fashion retail

Ascolta la versione audio dell'articolo

È la startup vincitrice dell'Innovation Village Retail di Expo Riva Schuh & Gardabags, un contest (oltre che un'area espositiva) dedicato alle realtà più innovative che operano nel settore della moda al dettaglio e che ha visto gareggiare nella selezione in finale altre nove realtà. Fondata ad Amsterdam nel 2014 da un team italiano (Riccardo Osti, Giovanni Gaglione e Michele Ruini), Wonderflow ha chiuso nel 2021 il suo quarto round di finanziamento, raccogliendo 20 milioni di dollari. Dopo l'avvio delle attività in Olanda, dove la società mantiene una sede operativa e quella legale, l'arrivo in Italia si è concretizzato con l'apertura degli uffici di Trento e Milano e l'ampliamento dell'organico alle attuali 70 persone, di 15 diverse nazionalità.

La soluzione

La specialità di Wonderflow? Una tecnologia proprietaria che permette di analizzare quella che viene chiamata la “voce dei clienti” di un brand e dei suoi concorrenti, e quindi recensioni dei prodotti online, i risultati ottenuti dal servizio clienti, sondaggi e altro ancora. Dati che vengono trasformati, grazie all'intelligenza artificiale e all'opera di un sistema di natural language processing in grado di tracciare un quadro dei principali bisogni dei clienti, in informazioni sulle quali basare decisioni strategiche di cui monitorarne di volta in volta gli effetti.

