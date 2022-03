Woolnough (M&G): la Bce? Stia attenta a non commettere errori

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«La Banca centrale europea resterà ferma e prenderà tempo di fronte agli sviluppi della guerra fra Russia e Ucraina, non può permettersi di commettere un errore». Richard Woolnough non ha dubbi: i banchieri centrali finiranno per ignorare l’inflazione balzata nell’area euro al 5,8% e nella riunione del 10 marzo eviteranno di compiere l’atteso passo in avanti sulla via verso la normalizzazione della politica monetaria, almeno finché non si capiranno la piega che prenderà il conflitto e soprattutto...