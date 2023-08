Working poor tra le criticità

I lavoratori a bassa retribuzione annua sono prevalentemente lavoratori non-standard, che sono quasi 5 milioni nel 2022, più di quanti beneficerebbero del salario minimo legale a 9 euro (stimati in 3 milioni). In molti casi, per la discontinuità nei contratti di lavoro o l’impiego a tempo parziale, non raggiungono una adeguata retribuzione annua, sono working poor anche se hanno una retribuzione oraria superiore a quanto previsto dalle proposte di legge

