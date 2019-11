World Energy Outlook: «Sul clima cambio di rotta radicale o pianeta a rischio» La crescita delle energie rinnovabili accelererà nei prossimi decenni, ma questo potrebbe non essere abbastanza per mettere un tetto alle emissioni del settore energetico prima del 2040. Lo afferma l'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) invitando a «un cambio di rotta radicale» di Sissi Bellomo

2' di lettura

Per mettere un freno al cambiamento climatico serve un cambio di rotta radicale, avverte l’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), che nel World Energy Outlook prevede un aumento delle emissioni di CO2 in qualsiasi scenario considerato, anche quello più ottimista, che incorpora misure più stringenti per contenere i gas serra.



Nello scenario “business-as-usual” – quello in cui ci si limita ad applicare le attuali politiche – riverseremmo nell'atmosfera altre 41,3 gigatonnellate di anidride carbonica di qui al 2040. Una gigatonnellata (Gt) equivale a un miliardo di tonnellate. La situazione non migliora un granché neanche se daremo seguito agli annunci di maggiore severità: in questo caso l’aumento della CO2 nello stesso periodo sarebbe di 35,6 Gt.

Persino nello scenario superottimista dello “sviluppo sostenibile” avremmo 15,8 Gt di CO2 extra, una crescita molto probabilmente incompatibile con l’obiettivo di contenere l’innalzamento della temperatura entro 1,5 gradi centigradi.

La crescita dei consumi energetici da sola basta a metterci in difficoltà. E il fabbisogno non potrà che aumentare, non fosse altro che per motivi demografici (la crescita della popolazione, in particolare in Africa) e il sacrosanto diritto di qualunque abitante del pianeta a superare la povertà energetica: in Africa metà della popolazione - circa 600 milioni di persone - tuttora non ha accesso all’elettricità, un problema che costituisce un grave ostacolo allo sviluppo sociale prima ancora che economico.

«Nel mondo – conclude Fatih Birol, direttore dell’Aie – c’è bisogno di una grande coalizione tra governo, società private, investitori e chiunque altro sia impegnato a fronteggiare il cambiamento climatico. In assenza di questo le possibilità di raggiungere gli obiettivi sul clima saranno molto scarse».