World padel tour: obiettivo giovani per il debutto in Italia Il Wpt si svolgerà a Cagliari dal 6 al 13 settembre: coinvolgere i giovani e aumentare le visualizzazioni totali in streaming che nel 2019 sono state 60 milioni. di Marcello Frisone

Il Wpt si svolgerà a Cagliari dal 6 al 13 settembre: coinvolgere i giovani e aumentare le visualizzazioni totali in streaming che nel 2019 sono state 60 milioni.

4' di lettura

Anche il padel ha la sua “champions league”: il World padel tour. E il Wpt debutta proprio dall’Italia, dalla Sardegna, dal 6 al 13 settembre, per via via snodarsi in un viaggio lungo 11 mesi attraverso Spagna, Argentina, Brasile, Messico, Francia, Belgio, Inghilterra e Svezia. Il «Sardegna Open 2020», che si disputerà a Cagliari, ha tra gli obiettivi anche quello di coinvolgere nello sport sempre più i giovani (forte delle 60 milioni di views dell’anno scorso) e dare il via a una nuova “normalità” post Covid-19 , che porterà i top player del padel, disciplina in grande crescita anche nel nostro Paese, a scontrarsi per scalare il ranking mondiale.

L’organizzazione dell’evento

Per la prima volta in Italia, il Wpt è curato da Nsa Group in partnership con la Regione Sardegna e la collaborazione della Federazione internazionale di padel (Fip) e la Federazione italiana tennis (Fit). La scelta del nostro Paese è dovuta anche al fatto che il padel sta crescendo sempre più: in Italia ci sono infatti oltre 1.500 campi affiliati alla Fit con circa 10mila atleti tesserati. Ma l’aspetto più significativo è la stima degli “amateur”: oltre 100mila attivi sull’intero territorio. Non solo. Le visualizzazioni totali in streaming dell’intera stagione del Wpt 2019 sono state superiori a 60 milioni. Insomma, bei numeri che giustificano l’interesse anche “commerciale” per questo sport.

Lo start dalla Sardegna

A settembre il capoluogo della Sardegna, diventa quindi il palcoscenico internazionale dello sport più emergente al mondo. Ospiterà il 1° Open italiano maschile/femminile, denominato appunto «Sardegna Open 2020», accogliendo i più forti giocatori al mondo di questa disciplina.

Il Sardegna Open è uno degli eventi della stagione estiva 2020 promossi dalla Regione Sardegna per rilanciare sul mercato internazionale la sua immagine di “Isola Sicura” e per diffondere - nella fase post Covid-19 - la forza e positività del messaggio di accoglienza e ospitalità.



Gli eventi in tv

Sky e SuperTennis seguiranno tutte le fasi del torneo, fornendo una copertura completa dell’evento con immagini in diretta e approfondimenti. Il World padel tour è il circuito dei tornei professionistici che coinvolge i migliori giocatori del mondo.

La Sardegna, con Cagliari, sarà l’unica tappa italiana dell’evento.



L’interesse di Nsa per il padel

Nsa Group, società specializzata in grandi eventi sportivi, ha acquisito i diritti per lo sfruttamento commerciale e l’organizzazione di tutti gli eventi del Wpt sul territorio nazionale. «Il nostro obiettivo - ha puntualizzato Marco Gamberale, presidente di Nsa Group - è portare, finalmente in Italia, lo spettacolo del migliore padel del mondo promuovendo lo sport e il nostro territorio. Nel contempo vogliamo avvicinare più persone possibili, in special modo i “giovani” alla disciplina, attraverso l’evento, ma anche valorizzando tutte le attività collaterali organizzate, con il supporto di Fit, Fip e Regione Sardegna. Oltre a ciò, come Nsa Group, puntiamo a sviluppare e a promuovere l’attività agonistica per proiettare l’Italia ai vertici delle competizioni internazionali. Il Padel non è più un “fenomeno” o un semplice trend sportivo. A conferma di questa tesi vi sono i dati delle visualizzazioni totali in streaming dell’intera stagione del Wpt 2019 superiori a 60 milioni di views».