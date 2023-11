Wottan Motor Storm-X 125

Sarà disponibile già a fine novembre il nuovo Storm-X 125 della spagnola Wottan Motor. È uno scooter cittadino dalle dimensioni compatte per favorire una maggior maneggevolezza in mezzo al traffico, grazie anche alle ruote da 14” all’anteriore e 13” al posteriore. È alimentato da un monocilindrico a 4 tempi raffreddato a liquido e iniezione elettronica, con una cilindrata di 125 cc, dalla potenza massima di 14,6 cv. È dotato di sistema Start&Stop per ridurre i consumi e le emissioni inquinanti. Oltre all’Abs, c’è il controllo di trazione Tcs. Lo Storm-X 125 pesa 142 kg e ha la sella a soli 75 cm da terra. Il display tft da 7 pollici consente di visualizzare le informazioni di viaggio oppure, tramite bluetooth, le indicazioni alla guida fornite dal Gps. Nel vano sottosella trovano ricovero un casco integrale e la tuta antipioggia.



7/11 9/11 Menu