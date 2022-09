Wow è una startup italiana (la sede è a Saronno) che ha debuttato con un prototipo a Eicma 2019 e oggi ha a listino due modelli, 773 e 775: il primo equiparabile a un cinquantino, il secondo a uno scooter 125. Caratterizzato da un design moderno e originale, il Wow 775 monta, centralmente nel forcellone, un motore da 5 kW che consente una velocità massima di 85 km/h; ad alimentarlo sono due batterie estraibili poste ai lati dello scooter e protette da vani esterni in alluminio (ricordano due borse rigide laterali) che garantiscono un'autonomia fino a 95 km; il tempo di ricarica, da 0% a 100%, è di circa cinque ore. Lo spazio sotto la sella, non ospitando batterie, può accogliere un casco jet e una borsa. Il peso del pacco batteria è di 18 kg con un peso in ordine di marcia di 95 kg. La ciclistica vede un telaio a doppia culla motociclistico, ruote da 16”, forcella telescopica idraulica e mono ammortizzatore idraulico. La frenata è affidata a un sistema idraulico con due dischi da 220 mm e frenata combinata Cbs. Particolarità del 775: dispone di un sistema frenante elettronico, alternativo ai freni a disco e attivabile da un pulsante sui comandi di destra, che trasforma l'80% dell'energia cinetica in ricarica della batteria. Tre, infine, le modalità di guida: Eco, City e Sport.



Potenza: 5 kW

Peso: 113 kg

Autonomia: 95 km

Velocità massima: 85 km/h

Prezzo: 5.410 euro



