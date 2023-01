WRC 2023: calendario e squadre al via nella nuova stagione del Campionato del mondo rally

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Tutto pronto per l'avvio della stagione 2023 del Wrc che vede piloti e squadre impegnati in tredici eventi: come di consueto l'avvio è nel mese di gennaio con il “Monte” per concludere, come nel 2022, con il rally di Giappone nel mese di novembre.

WRC 2023: il calendario

Sono tredici gli appuntamenti del WRC 2023 che si alternano tra Europa, America e Asia.

Loading...

Tra i tanti punti salienti in serbo durante la seconda stagione dell’era Rally1 basata su ibrido del FIA World Rally Championship ci sono il ritorno degli eventi in Nord America (Messico) e Sud America (Cile), oltre a un rally transfrontaliero unico con tappe in Germania, Austria e Repubblica Ceca.

In linea con la tradizione, la stagione Wrc 2023 inizierà con il Rallye Monte-Carlo (19-22 gennaio) con le tappe (forse) innevate e ghiacciate del 70° Rally di Svezia, seconda sfida in calendario dal 9 al 12 febbraio.

Il Wrc torna in Nord America e al Guanajuato Rally México per la prima volta dal 2020, con l’evento sterrato di apertura dell’anno, dal 16 al 19 marzo. Si torna quindi alle tappe su superficie asfaltata dell’Europa e della Croazia dal 20 al 23 aprile con il Vodafone Rally de Portugal che segna il primo di sette round consecutivi su terra dall’11 al 14 maggio. Rimanendo in Europa meridionale per il 20° Rally Italia Sardegna (1-4 giugno), il Wrc si dirige poi in Africa per il Safari Rally Kenya (22-25 giugno).