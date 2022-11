WRC 2023: ecco gli schieramenti dei team Toyota e Hyundai

Ascolta la versione audio dell'articolo

Toyota vince il secondo titolo consecutivo oltre a quello piloti e inizia a guardare al futuro per rinnovare questo successo. Ma anche il team Hyundai, giunto secondo nella classifica costruttori 2022, stila il programma per i prossimi dodici mesi.

Toyota: continueremo ad affinare le nostre auto attraverso le competizioni

Nel motorsport il marchio giapponese è molto attivo. E per la prossima stagione sono numerosi gli impegni in programma. In primis il rinnovo nel Wrc per tentare il “colpaccio” e portare a casa il terzo titolo costruttori di seguito, un bel trittico che il marchio potrebbe mettersi in bacheca. Non mancherà il Talent Program (Tgr Wrc Challenge Program) volto a implementare programmi per far crescere giovani piloti in grado di competere attivamente nelle migliori categorie in Giappone e in tutto.

Inoltre, Toyota partecipa al Japanese Rally Championship, il campionato rally giapponese. Questo rappresenta un banco di prova “vicino a casa” dove partecipano i dipendenti di Toyota Motor Corporation come team principal, ingegneri e meccanici, per mettere a punto le nuove tecnologie che il marchio sviluppa per le auto di serie.

Toyota Gazoo Racing: line-up e il solo obiettivo di vincere

Grandi successi sono stati conquistati nel mondiale rally con la vittoria del titolo costruttori nel 2021 e nel 2022. L'obiettivo per il team guidato da Jari-Matti Latvala è quello di proseguire in questo trend positivo. Infatti, anche per il 2023 Toyota Gazoo Racing partecipa alla classe Rally1.

Confermato che la Toyota Yaris Rally1 Hybrid monterà pneumatici Pirelli

Quattro gli equipaggi: i campioni del mondo Rovamperä-Halttunen, Evans-Martin, Ogier-Landais e Katsuta-Johnston. Il giapponese Katsura che ha gareggiato come parte del Wrc Challenge Program nel 2022 con Toyota Gazoo Racing World Rally Team Next Generation, è stato promosso nel roster Toyota Gazoo Racing Wrt per la stagione 2023, dove condividerà la terza vettura con il team di Sébastien Ogier e Vincent Landais.